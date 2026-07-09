Antalya genelinde ve özellikle Kemer ile Alanya sahillerinde yaz sezonu ortasında artan deniz kirliliği, turizm sektöründe ciddi endişelere neden oluyor. Çeşitli çevre platformlarının aktardığına göre, plastik ağırlıklı deniz çöpleri beş yıldızlı otellerin kıyılarından dünyaca ünlü Phaselis antik kentine kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Bölgeyi tercih eden Rus turistlerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kirliliğin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Deniz çöplerini kaynağında önlemek amacıyla 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren Antalya Deniz Çöpleri Eylem Planı, 2025-2030 dönemini kapsıyor. Toplam 81 sayfadan oluşan bu plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2019/9 sayılı genelgesi doğrultusunda hazırlandı. Plan kapsamında turizm, balıkçılık ve karasal faaliyetlerden kaynaklanan atıkların temizlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Ancak sezon ortasında ortaya çıkan manzaralar, planın sahada ne kadar etkili uygulandığı sorusunu gündeme getiriyor.

KOMİSYON ÜYELERİNİN HUKUKİ DURUMU SÜRECİ NASIL ETKİLEDİ?

Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak koordinesinde kurulan komisyon, 642 kilometrelik kıyı şeridine sahip kentin deniz temizliğini yönetmek üzere 23 üyeden oluşturuldu. Bu komisyonda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı belirtiliyor. Söz konusu iki belediye başkanının mevcut hukuki durumları, komisyonun işleyişi ve Antalya kıyılarının geleceği hakkındaki kaygıları derinleştiriyor.

KİRLİLİK TURİZM BÖLGELERİNE NASIL YANSIDI?

Eylem planında riskli alanlar olarak belirlenen Alanya, Manavgat ve Kemer gibi bölgelerde kirlilik şikayetleri artış gösteriyor. Özellikle Kemer ilçe merkezi, Göynük ve Tekirova sahillerinde yoğunlaşan makro plastikler ve öğle saatlerinde artan ağır koku, tatilcilerin denize girmesini zorlaştırıyor. Deniz dibi temizliklerinde traktör ve kamyon lastiğinden naylon terliklere kadar çeşitli atıkların çıkarılması, katı atık yönetimi konusunda ciddi sorunlar yaşandığına işaret ediyor.

EYLEM PLANI ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Alanya'dan Kaş'a kadar uzanan sahil şeridinde, yaz aylarında artan nüfusla birlikte arıtma sistemlerinin yetersiz kalması yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya ve Manavgat gibi yüksek yatak kapasitesine sahip ilçelerde, karasal kaynaklı çöplerin denize ulaşmasının engellenmesi yerel ekonomi için büyük önem taşıyor. Bu durumun, önümüzdeki sezon dinamikleri ve bölgenin turizm imajı üzerinde muhtemel etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

Geçmişte yabancı kökenli ilçe sakinlerinin ve gönüllülerin çabalarıyla yürütülen temizlik faaliyetleri, artık resmi kurumların eşgüdümüyle sürdürülmeye çalışılıyor. Küresel çevre fonları tarafından da desteklenen bu girişimlerin, deniz suyu ve kıyı şeridindeki kirliliği kalıcı olarak çözüp çözemeyeceği önümüzdeki yıllarda netlik kazanacak.