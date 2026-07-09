Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) öncülüğünde organize edilen Turizm Değerlendirme Paneli'nin ikincisi, Eftalia Resort Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, bölge turizminin mevcut durumu ve gelecek yıllara dair beklentiler masaya yatırıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen ALTİD

Başkanı Cem Özcan, açılış konuşmasında ilçenin konaklama altyapısına dair güncel istatistikleri aktardı. Özcan'ın paylaştığı verilere göre, Alanya yaklaşık 540 konaklama tesisiyle Antalya bölgesindeki toplam tesislerin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. İlçenin 160 bin yatak kapasitesi ise bölge genelinde yaklaşık yüzde 25'lik bir paya karşılık geliyor.

Tesis türü ve bulunduğu alt bölgeye göre değişiklikler yaşansa da, 2025 sezonunda ortalama doluluk oranının yüzde 70 bandında seyrettiği ifade edildi. Sektörel krizlerin ancak ortak akılla aşılabileceğine dikkat çeken Özcan, sorunların şeffaf bir şekilde tartışılmadan çözüme kavuşturulamayacağını vurguladı.

PAZAR DİNAMİKLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Etkinlikte farklı turizm pazarlarının önde gelen temsilcileri de analizlerini paylaştı. Pegas Touristik Kontrat Direktörü Gülin Kocakaya Rusya pazarındaki gelişmeleri değerlendirirken, TUI Türkiye Ürün Satınalma Müdürü Göksal Kaynak ise Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda pazarlarındaki son durumu özetledi. TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk da iç pazarın stratejik önemi ve değişen tüketici alışkanlıkları üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

2027 BEKLENTİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya'nın 160 bin yatak kapasitesiyle Akdeniz çanağındaki pek çok destinasyonla rekabet edecek boyuta ulaşması, uzun vadeli planlamaların önemini artırıyor. Panelde rakip destinasyonların güncel performansları, misafir geri bildirimleri ve özellikle 2027 sezonuna yönelik rezervasyon öngörüleri tartışıldı. Bu geniş yatak kapasitesinin sürdürülebilir şekilde doldurulması için pazar çeşitliliğinin korunması gerektiği belirtildi.

Alanya turizminin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejilerin konuşulduğu program, plaket töreniyle tamamlandı. Eftalia Resort Hotel adına Mehmet Aydıncı ile konuşmacılar Gülin Kocakaya, Göksal Kaynak ve Mustafa Kemal Çubuk'a teşekkür plaketleri takdim edildi. Sektör buluşmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.