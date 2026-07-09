Antalya'da pandemiyle birlikte büyük bir ivme kazanan kamp ve karavan sektörü, artan maliyetler ve usta eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, hammadde fiyatlarındaki artış ve kalifiye iş gücü sorunu, sektördeki işletmelerin birçoğunun faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

Tortugas Karavan işletmecisi Mecnun Akbay, sektördeki daralmanın boyutlarına dikkat çekti. Pandemiden bu yana imalatçıların yaklaşık yüzde 80'inin kapılarına kilit vurduğunu belirten Akbay, piyasada yansıtılan pembe tablonun aksine ciddi bir ekonomik sıkışmışlık yaşandığını vurguladı. Müşteri profilindeki değişime de değinen işletmeci, yerli müşterilerin yüksek konaklama maliyetlerinden kaçınmak amacıyla karavana yöneldiğini ifade etti.

YABANCILAR TADİLAT, YERLİLER İMALAT İSTİYOR

Antalya'nın turizm potansiyeli, karavan sektöründeki müşteri alışkanlıklarını da doğrudan şekillendiriyor. Yabancı turistlerin genellikle tadilat ve onarım için sanayiye başvurduğu, sıfırdan imalat projelerinin ise yerli vatandaşlar ve gurbetçiler tarafından talep edildiği aktarıldı. Üretim sürecinde Akdeniz'in zorlu iklim şartlarına ve tuzlu suyuna karşı fiber malzemenin tercih edildiği, bu sayede dar alanlarda esnek tasarım imkanı sağlandığı kaydedildi.

SEKTÖRDE ÇIRAK YETİŞMİYOR

Sektörün en temel sorununun insan kaynağı olduğu belirtildi. Hammadde fiyatlarının geçen seneye oranla üç katına çıkmasına rağmen malzemenin bir şekilde temin edilebildiğini belirten Akbay, asıl sorunun çalışacak usta bulamamak olduğunu açıkladı. Mesleki eğitimin yetersizliği ve genç neslin fiziki üretime ilgi göstermemesi nedeniyle alttan çırak yetişmediği, piyasada yalnızca eski zanaatkarların kaldığı ifade edildi.

KARAVAN YAPTIRACAKLAR BÜTÇEYİ NASIL PLANLAMALI?

Sıfırdan bir fiber karavan imalatı ortalama 2 ila 3 ay sürerken, teknelerde bu süre metraja bağlı olarak 1 aya veya 1 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte bütçeyi en çok zorlayan kalemlerin başında elektronik aksam ve nitelikli işçilik geliyor. Özellikle şebekeden bağımsız (off-grid) yaşam alanları kurmak için gereken güneş enerjisi sistemleri ve marin tipi kablolama, toplam maliyetleri doğrudan artırıyor. Uzmanlar, yeni bir proje başlatacak kişilerin sonradan sürpriz maliyetlerle karşılaşmamaları adına elektronik altyapı ve usta giderlerini en baştan detaylıca planlaması gerektiğini vurguluyor.

Antalya ve çevresindeki turizm dinamikleri açısından karavan sektörünün geleceği yakından takip ediliyor. Hem tekne hem de karavan imalatında yaşanan bu daralmanın, bölgedeki alternatif turizm seçenekleri üzerinde muhtemel etkileri olabileceği değerlendiriliyor.