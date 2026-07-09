Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Temmuz 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı şebeke çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek bakım, onarım, deplase ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Alanya, Akseki, Aksu, Döşemealtı, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak.

ALANYA'DA KESİNTİ YAPILACAK MAHALLELER VE SAATLER

Alanya ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayacak çalışmalar gün boyu farklı mahallelerde devam edecek. Basırlı, Cumhuriyet, Cikcilli, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba ve Tosmur bölgelerinde 00.30 ile 03.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Ardından 02.00 ile 08.00 saatleri arasında Asmaca, Bektaş, Büyükhasbahçe, Bademağacı, Değirmendere ve Çıplaklı mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Sabah 09.00 itibarıyla başlayıp 16.00'ya kadar sürecek olan gün içi kesinti diliminden ise Akdam, Avsallar, Türkler, Alara (Hacı Ahmetler), Çakallar, Okurcalar ve Çamlıca (Lortlar) etkilenecek. Hacet ve Sugözü mahallelerindeki yatırım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Uğrak, Yeniköy, İmamlı, Kahyalar, Yeşilöz, Hocalar ve Özvadi mahallelerinde ise çalışmalar 11.00 ile 18.00 saatleri arasında yürütülecek.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ PLANLI KESİNTİLER

AEDAŞ'ın aktardığı verilere göre, Akseki ilçesindeki Güneykaya, Hocaköy, Kepez, Kepezbeleni ve Sinanhoca mahallelerinde 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacak. Aynı saat diliminde Aksu'nun Fettahlı, Gaziler ve Çamköy mahalleleri ile Döşemealtı'nın Camii ve Dağbeli bölgelerinde de yatırım çalışmaları sebebiyle enerji kesintisine gidilecek.

Finike'de Hasyurt bölgesi 09.00-16.00 arasında deplase çalışmasından etkilenirken; Dağbağ, Günçalı, Yazır, Yeşilköy ve Çamlıbel mahallelerinde 15.00 ile 17.00 arasında manevra çalışması gerçekleştirilecek. Gazipaşa ilçesinde ise Bakılar, Koru ve Pazarcı mahallelerinin bazı kısımlarına 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik sağlanamayacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Temmuz ayının en sıcak günlerinde uygulanan bu planlı kesintiler, özellikle turizm sezonunun yoğun geçtiği Alanya ve sahil şeridindeki işletmeler tarafından yakından takip ediliyor. Şebeke iyileştirme hedefleriyle yapılan bu çalışmalar, bölgedeki artan enerji talebini daha sağlıklı karşılamak adına planlanıyor.

Uzmanlar, uzun süreli kesintilerde gıda güvenliği için soğutucu cihazların kapaklarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, enerji tekrar verildiğinde oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik eşyaların fişten çekilmesi, cihaz sağlığını korumak adına pratik bir önlem olarak öne çıkıyor.