ALANYA'DA geleneksel kıyafet kültürünü yaşatan Alaiye Şalvar Sahibi Ali İhsan Arslan, her yıl Muharrem ayında düzenlediği aşure etkinliğinin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdi. Alaiye Caddesi'ndeki iş yerinin önünde düzenlenen etkinlik, dualar eşliğinde başladı. Yoğun ilgi gören organizasyonda vatandaşlara aşure ikram edilirken, dostlar ve müşteriler de aynı sofrada buluştu.

DOSTLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

Meşhur Alanya şalvarını ve yöresel kıyafet kültürünü başarıyla yaşatan Arslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi bir atmosferde geçen organizasyonda birlik, beraberlik ve paylaşma geleneği ön plana çıktı.

"DOSTLARIMIZI GÖRME FIRSATI BULDUK"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Ali İhsan Arslan, aşure geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl '10'uncusunu düzenlediğimiz aşure etkinliğinde dostlarımıza aşure ikram ettik. Bu vesileyle iş yoğunluğundan görüşmeye fırsat bulamadığımız dostlarımızı da görmüş olduk. Katılan ve katılamayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN