Antalya Ekspres'in aktardığına göre, 22 Haziran tarihinde Antalya genelinde aynı gün içinde meydana gelen 3 orman ve 2 kırsal alan yangını, bölgede yaz sezonu öncesi endişe yarattı. Alanya, Kaş ve Döşemealtı ilçelerinde eş zamanlı olarak yükselen alevler, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleler sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Uzmanlar, sıcak havaların etkisiyle ormanlık alanların son derece hassas bir döneme girdiğini bildirdi. Kış aylarındaki yoğun yağışların ardından hızla büyüyen ot ve çalıkların yaz sıcağında kuruması, alevlerin yayılma hızını artıran temel etkenler arasında gösteriliyor.

İNSAN İHMALİ Mİ, DOĞAL NEDENLER Mİ?

Yetkililerin açıklamasına göre, orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı hatalardan ortaya çıkıyor. Yol kenarlarına atılan sigara izmaritleri, söndürülmeyen mangal ateşleri, anız yakılması ve doğaya bırakılan cam şişeler başlıca risk faktörlerini oluşturuyor. Cam parçalarının güneş ışınlarını mercek gibi yansıtarak kuru otları tutuşturabildiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte doğal nedenler de yangınlara yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu. Hava sıcaklığının artması, nemin düşmesi ve kuvvetli rüzgarlar, özellikle öğle saatlerinde başlayan yangınların kontrolünü zorlaştırıyor.

ALANYA VE BÖLGESİ İÇİN YANGIN RİSKİ NE DURUMDA?

2021 yılında Manavgat'ta yaşanan büyük yangın felaketinin ardından, Antalya ve Alanya gibi turizm ile tarımın iç içe geçtiği bölgelerde yangınla mücadele hazırlıkları en üst seviyede tutuluyor. Ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığı; bölgenin su kaynaklarını, yaban hayatını ve yerel ekonomiyi doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

Karadan ve havadan müdahale kapasitesini artıran ekipler, sezon boyunca teyakkuz halinde bekliyor. Yetkililer, ormanlık alanlarda fark edilen en küçük bir dumanın dahi zaman kaybedilmeden yetkili mercilere bildirilmesi gerektiğini duyurdu. Erken müdahalenin, binlerce hektarlık alanın ve yılların emeğinin yok olmasını engellediği hatırlatıldı.