AK Parti Grubu tarafından hazırlıkları tamamlanan yeni öğrenci affı için yasal düzenleme meclis gündemine taşınıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Meclis tatile girmeden önce yasalaşması planlanan çalışma, üniversitelerden ilişiği kesilen yüz binlerce kişiye yeniden eğitim kapısını aralayacak.

Yükseköğretim Kanunu'na eklenecek geçici bir maddeyle hayata geçirilecek olan af, belirli suçları kesin olarak kapsam dışında bırakıyor. Terör eylemlerine karışanlar, yüz kızartıcı suç işleyenler ve ağır disiplin cezası alan kişiler bu haktan hiçbir şekilde yararlanamayacak. Düzenlemenin detayları, öğrencilerin ilişik kesilme tarihlerine göre iki ana gruba ayrılıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Yapılan planlamaya göre, 2022 yılı öncesinde üniversitelerden kaydı silinen ancak o dönem çıkarılan aftan hiç faydalanmamış olan kişiler yeni düzenlemeye başvuru hakkı kazanacak. İkinci grupta ise 2023 yılı ve sonrasında ilişiği kesilenler yer alıyor; bu kişiler de kanunun belirlediği disiplin şartlarına uymaları halinde kapsama dahil edilecek. Yasanın onaylanmasıyla birlikte hak sahipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversite öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

BEKLENEN BAŞVURU SAYISI NEDİR?

AK Parti'nin yürüttüğü etki analizine göre, Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilmiş bir milyonun üzerinde kişi bulunuyor. 2022 yılında çıkarılan bir önceki aftan yalnızca 40 bin öğrencinin yararlandığı resmi verilere yansırken, yeni düzenlemenin daha geniş bir kitlede karşılık bulması bekleniyor. Mevcut potansiyel bir milyonun üzerinde olsa da, eğitim hayatına fiilen geri dönmek için başvuru yapacak kişi sayısının en fazla 300 bin civarında kalacağı tahmin ediliyor.