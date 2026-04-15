Antalya Serik’te Kadir Kumbul sonrası dengeler değişiyor. CHP İlçe Yönetimi’nden Atahan Denizer istifa etti, AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

Antalya’nın Serik ilçesinde siyaset yeniden hareketlendi. Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den ayrılmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, bu kez ilçe yönetiminden dikkat çeken bir istifa geldi. CHP Serik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Atahan Denizer, görevinden ayrıldığını ve siyasi yoluna AK Parti çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

SERİK’TE GÖZLER KUMBUL SONRASI SÜREÇTE

Kadir Kumbul’un istifası sonrası Serik’te siyasi dengelerin değişeceği konuşuluyordu. Özellikle bazı meclis üyelerinin de parti değiştirebileceği yönündeki iddialar gündemdeydi. Ancak beklenen hamle meclis üyelerinden değil, doğrudan ilçe yönetiminden geldi.

Denizer’in kararı, ilçede zaten konuşulan “toplu geçiş” iddialarını yeniden alevlendirdi.

“İÇ KARIŞIKLIK VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI ETKİLİ OLDU”

İstifasına ilişkin yazılı açıklama yapan Denizer, kararının arkasında parti içindeki sorunların olduğunu açıkça dile getirdi. Açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

“İlçe teşkilatımız içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, artan görüş ayrılıkları ve fikirlerimizin yeterince dikkate alınmaması bu kararı almamda etkili oldu.”

Denizer ayrıca, parti içinde istişare kültürünün zayıfladığını ve sağlıklı bir çalışma ortamının ortadan kalktığını belirtti.

“ARTIK DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Kararın bir anda alınmadığını, süreç içinde oluştuğunu anlatan Denizer, mevcut yapı içerisinde verimli siyaset yapmanın zorlaştığını ifade etti. Bu nedenle görevden ayrılmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Bazen işler yürümüyor. Aynı masada oturuluyor ama konuşulanlar karşılık bulmuyor.

AK PARTİ’YE KATILACAĞINI AÇIKLADI

Denizer, açıklamasının devamında siyasi yoluna AK Parti bünyesinde devam edeceğini duyurdu. Yeni dönemde Serik’e daha güçlü hizmet etmek istediğini belirten Denizer, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki siyasi hayatıma AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldım.”

İlçede önümüzdeki günlerde yeni katılımlar olup olmayacağı merak ediliyor.