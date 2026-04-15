Alanya yeni çevre yolu Mahmutlar Yayla Yolu kavşağında meydana gelen kazada iki araç hurdaya döndü, bir sürücü yaralandı

Alanya’da yeni çevre yolu Mahmutlar Yayla Yolu kavşağında trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücülerden biri yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya Mahmutlar Yayla Yolu kavşağı üzerinde yaşandı. Henüz netleşmeyen bir nedenle iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada her iki araç da pert olurken, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

