Borsa İstanbul'da 1-5 Haziran 2026 haftası, yatırımcılar açısından dalgalı bir seyre sahne oldu. Ekonomim derlemesine göre, hafta boyunca 13.661,82 ile 14.219,96 puan bandında hareket eden BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde gelen kar satışlarına rağmen haftayı yüzde 0,23 oranında sınırlı bir artışla kapattı. Endeks kapanışı 13.694,19 puan seviyesinden gerçekleşti.

Piyasadaki bu genel durumun yanı sıra, aracı kurumlar üzerinden yapılan işlemlerin detayları da belli oldu. Rota Borsa tarafından aktarılan verilere göre, İş Yatırım aracılığıyla işlem yapan yatırımcılar haftanın kapanış gününde toplam 1 milyar TL tutarında net alış gerçekleştirdi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım üzerinden yapılan işlemlerde en yüksek talebi gayrimenkul ve bankacılık sektörü hisseleri gördü. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO) 247.689.034 TL ile net alış listesinin ilk sırasında yer aldı. Onu 175.084.601 TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve 158.503.282 TL ile Akbank (AKBNK) takip etti. Listenin devamında ise 150.237.459 TL ile Emlak Konut (EKGYO) ve 144.035.222 TL ile Vakıfbank (VAKBN) bulundu.

EN FAZLA SATIŞ GÖREN HİSSELER

Aynı gün içerisinde net satış tarafında ise finans, teknoloji ve sanayi şirketlerinin ağırlığı hissedildi. Katılımevim (KTLEV) -185.913.322 TL'lik işlemle en çok satılan hisse oldu. DAP Gayrimenkul (DAPGM) -141.436.070 TL, Tera Yatırım (TEHOL) -120.696.927 TL net satış gördü. Borusan (BRSAN) -118.145.154 TL ve Astor Enerji (ASTOR) -104.022.604 TL ile en çok satılan diğer hisseler olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖREL EĞİLİMLER NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yatırımcıların kapanış günündeki tercihleri incelendiğinde, portföylerde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve köklü bankaların ağırlık kazandığı görülüyor. Buna karşın, belirli sanayi ve enerji hisselerinde nakde dönme eğiliminin öne çıkması, piyasadaki risk iştahının sektörel bazda ayrıştığına işaret ediyor.