Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz 2026

Çarşamba günü Antalya genelindeki 11 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde yürütülen altyapı iyileştirme faaliyetleri nedeniyle belirlenen mahallelere geçici süreyle enerji verilemeyecek.

Bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan kesintiler, kentin birçok noktasında gün boyu etkili olacak. AEDAŞ'ın yayımladığı takvime göre, kesintiler genellikle sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasına planlandı.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya özelinde Cikcilli, Uğrak, İmamlı ve Kızlar Pınarı mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar kesintiden etkilenecek. Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi ve civarında 09:00 ile 16:00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Aynı saat diliminde Kızlar Pınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Zamanoğlu Caddesi, Anahtar Çıkmazı ve Dinek bölgelerinde de yatırım çalışması yürütülecek.

Öte yandan, Uğrak Yaylası ve İmamlı Mahallesi Gödüre mevkiinde ise bakım çalışmaları sebebiyle 13:00 ile 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesinti programı Alanya ile sınırlı kalmayıp Kepez, Akseki ve Kaş gibi bölgeleri de kapsıyor. Kepez ilçesinde Altınova Düden, Çamköy, Menderes ve Zeytinlik mahallelerinde; Akseki Bucakkışla'da ve Kaş Kalkan ile Bezirgan mahallelerinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Planlı kesintiler sırasında ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazların ani voltaj dalgalanmalarından zarar görmemesi için fişlerin prizden çekilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında soğutma sistemlerinin devre dışı kalması, ticari işletmeler ve günlük yaşam için önceden planlama yapılmasını gerektiriyor.

Bölgedeki turizm yoğunluğu ve sıcak hava şartları göz önüne alındığında, bu durumun yerel işletmelerin günlük işleyişine olası yansımaları yakından takip ediliyor. Alanya ve çevre ilçelerdeki vatandaşların duyurulan saatlere göre tedbirli olması bekleniyor.