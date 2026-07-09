Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe Beko forması giyen 25 yaşındaki milli basketbolcu Tarık Biberovic'in yeni adresi NBA oldu. Başarılı oyuncu, Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Dallas Mavericks ile resmi sözleşme imzaladı.

Dallas Mavericks'in, milli oyuncunun haklarını satın alarak 1+1 yıllık bir anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu transfer anlaşması kapsamında Fenerbahçe Beko'nun kasasına çıkış bedeli olarak 2 milyon dolar girecek. Biberovic'in ise iki sezon için toplam 6 milyon dolar kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VEDA

Sarı-lacivertli kulüp, transferin kesinleşmesinin ardından oyuncusu için resmi bir veda mesajı yayımladı. Açıklamada, henüz 17 yaşındayken takıma katılan Biberovic'in gösterdiği özveri ve mücadeleyle kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

BİBEROVİC'İN KARİYERİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye'de geçirdiği gelişim süreciyle dikkat çeken genç yıldız, sarı-lacivertli formayla Avrupa ve yerel liglerde önemli başarılara imza attı. Biberovic'in Fenerbahçe kariyeri boyunca kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, onun NBA öncesi Avrupa basketbolundaki üst düzey tecrübesini kanıtlıyor. Yönetim, oyuncunun kulüp tarihindeki bu mirasına atıfta bulunarak, başarı dileklerini iletti ve süreci kalıcı bir bağ ile sonlandırdı.