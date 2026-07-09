Tıp dünyasında uzun yıllardır kabul gören günlük 10 bin adım kuralının bilimsel bir zorunluluk olmadığı kanıtlandı. Massachusetts Üniversitesi tarafından yapılan ve The Lancet dergisinde yayımlanan analize göre, belirli bir sayıdan sonra atılan fazladan adımlar yaşam süresine ek bir katkı sağlamıyor. Akıllı saatlerde standart hedef olarak sunulan 10 bin rakamının, aslında 1965 yılında Japonya'da geliştirilen bir pazarlama stratejisine dayandığı belirtildi.

GÜNLÜK ADIM SAYISI KAÇ OLMALI?

Avrupa Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan ve 226 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmaya göre, sağlık üzerinde olumlu etkilerin başlaması için sanılandan çok daha düşük adım sayıları yeterli oluyor. Veriler, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini azaltmak için günde 3 bin 967 adımın etkili olduğunu gösterdi. Herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini düşürmek için gereken alt sınır ise 2 bin 337 adım olarak belirlendi. Uzmanlar, adımların sağladığı en yüksek faydanın kişilerin yaş gruplarına göre farklılık gösterebildiğini aktardı.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ DAHA ETKİLİ Mİ?

Sağlıklı bir yaşam için sadece adım sayısına odaklanmak yerine yürüyüşün kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Sydney Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmaya göre, yavaş tempoda uzun süre yürümek yerine hızlı adımlarla yapılan tempolu yürüyüşler; kalp hastalıkları, kanser ve demans riskini daha yüksek oranda düşürüyor. Araştırmacılar, günlük rutine eklenecek kısa süreli ancak tempolu yürüyüşlerin, adım sayısını artırmaktan daha belirgin bir koruyucu etki yarattığını bildirdi.