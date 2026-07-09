Manavgat'ın Düzağaç Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan gölet ve sulama projesi, Antalya Valiliği'nden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı aldı.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan dosyanın incelenmesinin ardından onaylanan proje, Akçay Deresi üzerinde inşa edilecek. Kurulacak göletle bölgedeki tarım arazilerinin modern sulama sistemine geçmesi sağlanacak. Entegre bir çalışma olarak planlanan yatırıma, hammadde temini amacıyla II-A

Grubu patlatmalı kireç taşı ocağı ile kırma-eleme ve yıkama-eleme tesislerinin işletilmesi de dahil edildi.

PROJE KAPSAMINDAKİ TEKNİK VERİLER NELER?

Antalya merkeze 105, Manavgat ilçe merkezine 85 kilometre mesafede yer alan tesis, brüt 658 hektar, net 592 hektarlık tarım alanına hizmet verecek. Göletin normal su seviyesinde depolama hacmi 2,89 hektometreküp, aktif depolama hacmi ise 2 milyon 801 bin metreküp olarak belirlendi. Sistemin drenaj alanı 6 kilometrekare, derivasyon yağış alanı da 2,7 kilometrekare olarak hesaplandı. Çiftçilere sulama amacıyla yıllık 2,36 hektometreküp su sağlanması hedefleniyor.

BÖLGE TARIMINA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Akdeniz havzasında artan kuraklık riskine karşı modern kapalı sulama yatırımları, bölgesel tarım rekoltesinin korunması ve su tasarrufu sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Manavgat'ta hayata geçirilecek bu altyapı projesinin, Alanya dahil olmak üzere komşu ilçelerdeki benzer tarımsal üretim havzalarının su yönetimi planlamaları için de yakından takip edildiği değerlendiriliyor.

Proje dosyasında yer alan resmi detaylara göre, inşaat sürecinde kullanılacak kaya malzemesi sadece ruhsatlı ocaktan temin edilecek. Tesis inşası sırasındaki zorunlu kazı çalışmalarından çıkacak materyaller filtre malzemesi olarak değerlendirilirken, şantiye alanındaki tesislerden üçüncü kişi veya kurumlara ticari malzeme satışı yapılmayacağı vurgulandı.