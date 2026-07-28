Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ile Alanya sınırlarına kadar genişleyen büyük orman yangınının yaraları sarıldı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte, yanan 60 bin hektarlık ormanlık alan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yeniden yeşile büründü.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki aralıksız mesaisi bölge halkının takdirini topladı. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, hasar gören alanların hızla ayağa kaldırıldığını bildirdi.

5.1 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangına dirençli türlerden seçilen 5.1 milyon adet fidanın dikildiği ifade edildi. Doğal yollarla yetişen fidanların da bu sayının iki katına ulaştığı aktarıldı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla 60 bin hektarlık alanın tamamının tekrar yeşermesi sayesinde afet izlerinin tamamen silindiği ve tablonun gurur verici olduğu vurgulandı.

AFETZEDELERE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

Ekolojik toparlanmanın yanı sıra vatandaşların barınma ihtiyaçları da hızla karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde bin 284 konut ve 600 ahır olmak üzere toplam bin 884 bağımsız bölüm inşa ederek hak sahiplerine teslim ettiğini duyurdu. Eş zamanlı olarak Muğla'da da 134 konut ve 131 ahırdan oluşan 265 bağımsız bölüm tamamlanarak afetzedelerin kullanımına sunuldu.

BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Manavgat'tan başlayıp Alanya ve çevre ilçelere kadar uzanan bu ekolojik restorasyon, Akdeniz havzasının iklim direnci açısından yakından takip ediliyor. Ormanlık alanların yangına dayanıklı türlerle yenilenmesi, bölgenin hem doğal dokusunu koruyor hem de gelecekteki olası afetlere karşı önemli bir örnek teşkil ediyor.