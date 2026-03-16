Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan mini çocuk hayvanat bahçesinde şubat ayının ortası itibarıyla başlayan doğum sezonuyla birlikte keçi ve koyun yavruları dünyaya gelmeye başladı. Tatil döneminde parkı ziyaret eden çocuklar, yavru hayvanları yakından görme, sevme ve besleme imkanı buldu. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Veteriner Hekim Oğulcan Demir, yavrular hakkında bilgi verdi. Demir, "Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki mini çocuk hayvanat bahçesi bölümümüzde bulunan cüce keçi, saanen keçisi, tiftik keçisi, Kamerun koyunu gibi türlerimiz şubat ayının ortası itibarıyla doğum sezonuna girdi. Bu süreçte gebeliklerini yakından takip ediyoruz. Doğan yavrularımızı da bir süre doğumhanede gözlem altında tutuyoruz" diye konuştu. Doğan yavruların kısa sürede ziyaretçilere açık alana alındığını belirten Demir, özellikle çocukların bu bölüme yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Demir, "Yavrularımız annelerinden süt emme dönemlerini tamamladıktan sonra ziyaretçilerimizin bulunduğu alana alınıyor. Minik ziyaretçilerimiz yavruları yakından görüp besleme yapıp sevebiliyor. Cüce keçilerimiz boyları kısa olduğu için bu şekilde adlandırılıyor, saanen keçileri süt keçisi olarak geçiyor, tiftik keçisi Ankara keçisi olarak da bilinen yerli keçimiz. Özellikle keçi ve koyun yavruları çocukların en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alıyor" diye konuştu. Bayram tatilinde parka yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade eden Demir, "Antalya Doğal Yaşam Parkı, pazartesi günleri hariç bayram boyunca her gün açık olacak. Ziyaretçilerimiz sabah 08.30 ile akşam 18.30 saatleri arasında parkımızı ziyaret edebilir" dedi.

