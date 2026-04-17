Beşinci Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumu’nun ilk gününde dünya liderleri, bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya geldi. Küresel belirsizlikler, enerji güvenliği, göç, gıda krizi ve bölgesel iş birlikleri gibi başlıkların öne çıktığı forumda gün boyunca çok sayıda panel ve oturum düzenleniyor. Forumun ilk günündeki oturumlar saat 10.00’da başladı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu moderatörlüğündeki ilk oturumda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından ‘Yarını Tasarlarken Belirsizlikleri Yönetmek’ konusu ele alındı. Saat 10.00’da başlayan diğer panellerde ‘Yerinden Edilme Krizi Karşısında Küresel Mülteci Koruma Sistemi’, ‘Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik’ konuları ele alınıyor. Forumun resmi açılışı ise saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

