Beyaz et fiyatlarındaki haksız artış iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, piyasa işleyişini bozduğu değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyımı atanırken, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Tüketici haklarının korunması ve temel gıda ürünlerine adil erişimin sağlanması amacıyla harekete geçen yetkililer, sektörü mercek altına aldı. Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yürütülen süreçte, serbest rekabet kurallarını ihlal eden firmalar tespit edildi. Düğmeye basılan operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

TEDARİK ZİNCİRİ KORUNACAK

Soruşturma çerçevesinde, fiyatları tüketici aleyhine yönlendirmekle suçlanan 32 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri tatbik edildi. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması için söz konusu 13 şirketin üretim faaliyetleri durdurulmadı. Bunun yerine, ticari süreçlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde ilerlemesi maksadıyla şirketlere denetim kayyımı görevlendirildi.

DENETİM KAYYIMI UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuki bir tedbir olarak atanan denetim kayyımı, şirket yönetimini tamamen devralmak yerine mevcut karar mekanizmalarını denetleyerek mali şeffaflığı sağlıyor. Bu hukuki yöntem sayesinde, soruşturma devam ederken tesislerin üretimi aksamıyor ve piyasada yaşanabilecek olası bir beyaz et arzı sıkıntısının önüne geçilmiş oluyor.

Yetkililer, haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Kapsamlı soruşturma sürecine Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK da aktif olarak destek veriyor.