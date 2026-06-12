Alanya’da eğitim maratonunun en önemli aşamalarından biri olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım tamamlandı. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınava Alanya'da toplam 3 bin 315 öğrenci girecek. Sınav günü öğrencilerin dikkatini olumsuz etkilememek amacıyla özellikle okul çevrelerinde trafik akışının düzenlenmesi, gürültü seviyesinin düşürülmesi ve kimlik işlemlerinde kolaylık sağlanmasına yönelik bir dizi tedbirin uygulanacağı bildirildi. Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Onur Niğmet Üner, yayımladığı mesajda hem öğrencilere hem de sınav görevlilerine başarı dileklerini iletti. Üner açıklamasında,“Eğitim-öğretim maratonunun en önemli virajlarından biri olan Liselere Geçiş Sınavı’na girecek çocuklarımız için bu uzun ve yorucu çalışma temposunun sonunda arzu ettikleri ve gayretlerinin karşılığını aldıkları bir sonuç temenni ediyorum. Sınavlarda görev alacak yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve okul çalışanı paydaşlarımıza kolaylıklar ve üstün muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN