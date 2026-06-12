Sadettin Saran, daha önce trafik kazasına karışan lüks otomobilini satışa çıkardı. İnternet üzerinden yayınlanan ilanda yer alan bilgiler, kısa sürede sosyal medyada ve otomobil çevrelerinde gündem oldu.

İlanda yer alan bilgilere göre satışa çıkarılan araç, 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence. Araç için belirlenen satış fiyatı 13 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.

pusnet.com'da yer alan bilgileree göre, İlanın dikkat çeken yönlerinden biri de aracın doğrudan “Sadettin S.” adıyla paylaşılması oldu. Otomobilin herhangi bir galeri veya aracı kurum üzerinden değil, bireysel olarak satışa sunulduğu görüldü.

Araçla ilgili en çok konuşulan detay ise hasar geçmişi oldu. İlan bilgilerinde otomobilin 3 milyon 121 bin 147 TL tutarında tramer kaydına sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca ön tampon, motor kaputu ile sağ ve sol ön çamurlukların orijinal parçalar kullanılarak değiştirildiği bilgisi de ilanda yer aldı. Onarım işlemlerinin yetkili servis kayıtlarıyla desteklendiği ifade edildi.

Söz konusu araç, Mart 2026’da Ataşehir’de meydana gelen trafik kazasında gündeme gelmişti. O dönem yapılan açıklamada Sadettin Saran’ın, araç sürücüsünün ve kazaya karışan diğer araçtakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından onarılan otomobilin yeniden satışa çıkarılması, özellikle ikinci el lüks araç piyasasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Kaynak: pusnet.com, ilan bilgileri ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar.