Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da meydana gelen kazada, direksiyon başında uyuyan dolmuş şoförü Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 01 M 0433 plakalı araçta bulunan 7 yolcu yaralanırken, sürücü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelinin bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Muhammet Ö., emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığı için gece uykusuz kaldığını belirtti. Sabah yerine çalışacak şoför bulamadığını söyleyen sürücü, güneşin de etkisiyle uyuyakaldığını ve linç edilme korkusuyla kaza yerinden kaçtığını aktardı.

KAZA YERİNİ TERK ETMENİN CEZASI NE OLDU?

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak sürücüye trafik kurallarını ihlalden ağır bir idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, şüpheliye emniyet kemeri takmamak, şerit izleme kurallarına uymamak ve kaza yerini terk etmek ihlallerinden toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi. Bu tür trafik olaylarında kaza mahallini terk etmenin, sürücüler açısından idari para cezası yükünü ciddi şekilde artırdığı dikkat çekiyor.

Öte yandan, kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 7 yaralının tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi. Hastanelerden alınan bilgiye göre tüm yaralılar taburcu edildi.