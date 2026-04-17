Antalya’da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Alanya Üniversitesi’nin paydaş olarak yer aldığı kariyer fuarı, bölgedeki üniversite öğrencilerini iş dünyasıyla buluşturdu. 40 kişilik Alanya Üniversitesi öğrenci grubu, fuarda sektörün önde gelen firmalarıyla doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı.

ÖĞRENCİLER SAHADA DENEYİM KAZANDI

Kariyer ve Mezunlarla İletişim Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe Şebnem Tekin ile İşletme Bölümü Kariyer Merkezi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ümran Demir rehberliğinde fuara katılan öğrenciler, teorik bilgilerini sahada gözlemleme imkânı buldu.

Fuar alanında stantları ziyaret eden öğrenciler; staj olanakları, iş başvuru süreçleri ve sektörün güncel ihtiyaçları hakkında doğrudan firma yetkililerinden bilgi aldı.

SEKTÖRLE ÜNİVERSİTE ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Paydaş üniversite kimliğiyle fuarda aktif rol üstlenen Alanya Üniversitesi, öğrenciler ile iş dünyası arasında köprü kurulmasına katkı sağladı. Bu tür organizasyonların, özellikle turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya gibi şehirler için önemli bir avantaj sunduğu değerlendiriliyor.

KARİYER PLANLAMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Gün boyu süren paneller, atölye çalışmaları ve mülakat simülasyonları, öğrencilerin kariyer planlamasına doğrudan katkı sağladı. BAKİF’26 kapsamında edinilen deneyimlerin, mezuniyet sonrası istihdam süreçlerine olumlu yansıması bekleniyor.

Alanya Üniversitesi’nin bu tür etkinliklerle bölgedeki iş dünyasıyla olan bağını güçlendirmesi, öğrencilerin kariyer yolculuğuna erken aşamada yön vermesi açısından önem taşıyor.