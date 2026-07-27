​2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, parti içinde yaşanan çalkantılı süreçte net bir duruş sergilemeye devam ediyor. CHP’de yaşanan "Mutlak Butlan" krizinin ardından Genel Başkan Özgür Özel'in istifasına kadar uzanan zorlu süreçte her koşulda Özel’in yanında olacağını vurgulayan Özçelik, "Benim genel başkanım Özgür Özel'dir" diyerek tarafını açıkça belli etmişti.

​Süreç içerisinde CHP'den 91 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti'ye geçmesi Türk siyasetinde deprem etkisi yaratırken tüm gözler yereldeki kritik isimlere çevrildi. Özellikle Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in bu siyasi hareketlilik karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Başkan Özçelik, konuyla ilgili basına yaptığı son açıklamada spekülasyonlara nokta koyarak, "Hele taşlar yerine otursun, tabloya bakacak ve kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

​SOSYAL MEDYADA NET DURUŞ

​Daha önceki açıklamalarının ardından kişisel sosyal medya hesabında dikkat çekici bir hamleye imza atan Başkan Özçelik, profil fotoğrafını güncelledi. Özçelik, görsel olarak seçtiği Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yer aldığı samimi bir fotoğrafı profiline koydu.

​Siyasi kulislerde ve sosyal medyada hızla yayılan bu mesaj, "Ben yerimdeyim, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım" şeklinde yorumlandı. Özçelik'in bu sembolik ancak bir o kadar net hamlesi, yaşanan siyasi fırtınalar ortasında sadakatini ve duruşunu koruduğunun en büyük göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi