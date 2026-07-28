Alanya Kaymakamlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti. Yapılan bilgilendirmede, 27 Temmuz 2026 gece saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava dalgasının yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği ve bu süreçte orman yangını riskinin en üst seviyeye çıkacağı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle ormanlık alanlar ile bu bölgelere yakın noktalarda ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, sönmemiş sigara izmaritleri, cam şişeler ve yangına neden olabilecek diğer yanıcı maddelerin doğaya bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. En küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan azami hassasiyet göstermeleri istendi.

En küçük duman bile 112'ye bildirilmeli

Kaymakamlık, ormanlık alanlarda görülen en küçük duman, alev ya da şüpheli durumun zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. Erken ihbarın, olası yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ekipler 24 saat teyakkuzda

Açıklamada ayrıca Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de olası yangınlara karşı 24 saat esasına göre görev başında olduğu belirtildi. Tüm ekiplerin sahada hazır beklediği ifade edilirken, vatandaşların da alınan tedbirlere uyması istendi.

Kaymakamlık açıklaması, "Ormanlarımız geleceğimizdir. Onları korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." mesajıyla son buldu. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bu kritik süreçte herkesin daha dikkatli ve sorumlu davranmasının büyük önem taşıdığını belirtti.