Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Ali Taş'ın aktardığı bilgilere göre, akşam saatlerinde avukatıyla görüştüğü sırada fenalaşan Böcek, şiddetli öksürük nöbeti geçirdi.

Görüşmeyi yarıda bırakmak zorunda kalan Böcek'in durumunun kötüleşmesi üzerine cezaevi yönetimi tarafından ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Böcek, detaylı tetkikler için hastaneye sevk edildi. Hastanedeki kontrollerin sürdüğü ve resmi makamlardan henüz kapsamlı bir sağlık durumu açıklaması yapılmadığı bildirildi.

GEÇMİŞTEKİ AKCİĞER RAHATSIZLIĞI ENDİŞE YARATTI

Yakın çevresine "Koronavirüs döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum" dediği öne sürülen Böcek'in, geçtiğimiz hafta da cezaevinde benzer akciğer sorunları ve öksürük krizleri yaşadığı ifade edildi. Böcek, 2020 yılındaki pandemi sürecinde koronavirüse yakalanmış ve akciğerlerindeki ağır tahribat sebebiyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayati tehlike atlatmıştı. Mevcut semptomların geçmişteki bu ağır hastalık tablosuyla ilişkili olup olmadığı araştırılıyor.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın iddianamesinde toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla bulunuyor. Dosyada Muhittin Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da yer alıyor.

İddianamede hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilen Böcek, hukuki süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu. Davanın seyri ve Böcek'in hastanedeki tedavi süreci bölge kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.