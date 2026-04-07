Antalya’da belediye iştiraklerine yönelik yürütülen 400 milyon TL’lik yolsuzluk soruşturmasında Başkan Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi. Kentte siyasi tansiyon yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye iştirakleri üzerinden yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde yer alan dosyada yaklaşık 399 milyon TL kamu zararı iddiası dikkat çekiyor.

400 MİLYON TL’LİK DOSYA NEYİ KAPSIYOR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediyeye bağlı ASAT ve iştirak şirketi ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan harcamaları kapsıyor. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, kamu kaynaklarının farklı kalemler üzerinden şahsi harcamalara yönlendirildiği öne sürüldü.

Rapora göre toplamda 399 milyon 507 bin TL seviyesinde kamu zararı oluştuğu belirtiliyor. Bu rakam, Antalya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

LÜKS OTELLER, UÇUŞLAR VE “İSİMSİZ” KAYITLAR

Dosyada yer alan detaylar dikkat çekici. İddialara göre;

• Gizli harcamalar: Konaklama, ulaşım ve yemek giderlerinin muhasebe kayıtlarına “isimsiz” şekilde işlendiği tespit edildi.

• İlgisiz kişiler: Belediye ile bağlantısı olmayan kişilerin lüks otel masraflarının karşılandığı öne sürüldü.

• Yurt dışı uçuşları: Usulsüz uçuş giderlerinin şirket üzerinden ödendiği iddialar arasında.

• Sayıştay detayı: Denetimle görevli bazı kişilerin de bu harcamalardan yararlandığı iddia edildi.

Bu detaylar, soruşturmanın yalnızca yerel değil, daha geniş bir boyuta ulaşabileceği yorumlarına neden oldu.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

13 Ocak’ta başlatılan süreçte toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İlk aşamada 14 kişi gözaltına alınırken, daha önce 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında bazı isimlerin yurt dışında olduğu bilgisi de dosyaya yansıdı. Özellikle eski ALDAŞ yöneticileriyle ilgili detaylar dikkat çekiyor.

BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nde SEGBİS üzerinden ifade veren Muhittin Böcek hakkında, “zimmet” ve “zimmet suçuna göz yummak” suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Antalya’da hem siyasi hem de kamuoyu düzeyinde hareketlilik arttı.

ANTALYA’DA GÜNDEM SARSILDI

Kararın duyulmasının ardından belediye binası ve adliye çevresinde yoğunluk oluştu. Kentte yaşayan birçok kişi gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu tür büyük çaplı dosyalar genelde sadece siyaseti değil, vatandaşın günlük hayatını da etkiliyor. Belediyenin hizmetleri, ihaleler, altyapı çalışmaları… Hepsi bu sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı.

Birçok kişi aynı soruyu soruyor: Bu süreç hizmetlere yansır mı…

Şimdilik net bir cevap yok.