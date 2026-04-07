Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar 39. gününe girerken, sahadaki gerilim düşmedi. Diplomatik temaslar sürse de, bölgeden gelen haberler çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. Sürecin hem küresel enerji dengesi hem de Türkiye’nin çevresindeki güvenlik ortamı açısından yakından takip edildiği görülüyor.

TRUMP’TAN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak” sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca İran’da köklü bir değişim ihtimaline işaret eden Trump, sürecin dünya tarihi açısından kritik bir dönemeç olduğunu savundu. Bu ifadeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İRAN’DA KRİTİK ALTYAPI HEDEFTE

İran’ın İsfahan bölgesinde bir demir yolu köprüsünün hedef alındığı açıklandı. İsfahan Valiliği, saldırıda can kayıplarının yaşandığını duyurdu. Bölgedeki ulaşım ve lojistik hatlarının hedef alınması, savaşın ekonomik boyutunu da derinleştiriyor.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN ANA ALICISI

Savaş sürerken İran ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri ise petrol ihracatı olmaya devam ediyor.

Yaklaşık on yıl önce bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğu, ancak yaptırımların artmasıyla birlikte Çin’in İran petrolüne olan talebinin ciddi şekilde yükseldiği ifade ediliyor. Bu durum, İran ekonomisi için “finansal can simidi” olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE VE AKDENİZ İÇİN OLASI ETKİLER

Yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin enerji maliyetleri ve dış ticaret dengesi açısından da yakından izleniyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma, Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde ulaşım ve hizmet maliyetlerine doğrudan yansıyabiliyor.

Bölgede gerilimin artması, yaz sezonu öncesinde turizm hareketliliği ve uluslararası uçuş trafiği üzerinde de belirleyici olabilir.