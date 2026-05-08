ALANYA’DA faaliyet göstermeye başlayan Ankalanya Group, yeni hizmet ofisinin açılışını yoğun katılımlı bir törenle gerçekleştirdi. Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan ofisin açılışına iş dünyasından ve Alanya protokolünden çok sayıda davetli katıldı. Duaların okunmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle birlikte Ankalanya Group’un yeni ofisi resmen hizmete başladı. Açılış programında davetliler ofisi gezerek firma yetkililerinden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

'SEKTÖRE DEĞER KATMAYI AMAÇLIYORUZ'

Ankalanya Group Sahibi Murat Yurdakul, açılışta yaptığı konuşmada bölgeye değer katacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bölgeye değer katma vizyonumuz ve güven odaklı hizmet anlayışımızla yola çıktık. Daha önce hem inşaat hem de emlak sektöründe Alanya’da çeşitli çalışmalar yürüttük ve önemli tecrübeler edindik. Şimdi ise bu birikimi yeni vizyon ve projelerle birleştirerek hizmet anlayışımızı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Hem emlak hem de inşaat alanında geliştireceğimiz projelerle sektöre değer katmayı amaçlıyoruz. İnşallah bu yeni dönem hem Alanya’mız hem de bizim için yeni bir soluk olacak” dedi. (Şerife ÇOBAN)

