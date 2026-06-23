Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya genelinde yürütülen şebeke yatırımları ve bakım onarım çalışmaları kapsamında 24 Haziran 2026

Çarşamba günü planlı elektrik kesintilerine gidileceğini bildirdi. Kurumun resmi açıklamasına göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kesintiler toplam 11 ilçeyi kapsayacak.

ALANYA MAHALLELERİNDE 7 SAATLİK KESİNTİ

AEDAŞ tarafından yayımlanan listeye göre, kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Alanya'nın kalabalık mahalleleri dikkat çekiyor. Çarşamba günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Sugözü, Kestel, Tosmur, Oba, Çıplaklı, Hacet, Fakırcalı ve Çamlıca mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında enerji akışı sağlanamayacak. Kestel Baraj Caddesi, Tosmur Çakıcı Caddesi ve Oba Güneyli Caddesi gibi yerleşim alanlarında kapsamlı yatırım çalışması yürütülecek.

ANTALYA GENELİNDE HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Antalya'nın 11 ilçesini kapsayan program dahilinde Altıntaş, Çamköy, Pınarlı, Kuzdere, Ovacık, Kaleüçağız, Kahyalar, Aydıncık ve Yavu gibi birçok bölge de kesinti listesinde yer aldı. Bölgelerin büyük bölümünde çalışmalar 09.00 ile 16.00 saatleri arasına planlanırken, Altıntaş mahallesinde 10.00 ile 13.00, Kapaklı ve çevresinde ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca Hocalar, Özvadi, Küçüklü, Yeşilyurt ve Çakmak mahallelerinde de benzer saatlerde bakım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı kesintilerin geniş bir bölgeyi kapsaması nedeniyle, işletmelerin ve vatandaşların günlük yaşamda aksaklık yaşamaması için hazırlıklı olması gerekiyor. Uzmanlar, 7 saati bulacak enerji kesintisi süresince jeneratör yakıtlarının kontrol edilmesini ve hassas elektronik cihazların şebeke dalgalanmalarına karşı fişten çekilmesini tavsiye ediyor. Soğuk hava depoları ve ticari buzdolapları kullanan esnafın da ürün kayıplarını önlemek adına alternatif güç kaynaklarını devreye alması önem taşıyor.