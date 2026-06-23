Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağlık ve meteoroloji uzmanları aşırı sıcak hava dalgalarında elektrikli vantilatör kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Kapalı alanlarda sıcaklığın belirli bir seviyeyi aşması durumunda, cihazın doğrudan bedene yönlendirilmesinin serinletmek yerine vücudun ısı emilimini artırdığı bildirildi.

İnsan cildinin ortalama yüzey sıcaklığı 35 derece civarında seyrediyor. Ortam sıcaklığı bu değerin altında kaldığında vantilatörler terin buharlaşmasını sağlayarak ferahlama hissi veriyor. Ancak termometreler 35 derece ve üzerini gösterdiğinde, cihaz ortamdaki sıcak havayı doğrudan bedene üfleyerek doğal terleme mekanizmasının dengesini bozuyor.

VANTİLATÖR 35 DERECE ÜZERİNDE NEDEN RİSKLİ?

Sıcak havanın doğrudan vücuda çarpması, terin çok hızlı buharlaşmasına yol açarak kişide geçici ve yanıltıcı bir serinlik hissi oluşturuyor. Uzmanlar, bu durumun dehidrasyon olarak bilinen sıvı kaybını hızlandırdığını ve kalbe binen yükü ciddi oranda artırdığını vurguluyor. Özellikle nem oranının yüksek olduğu günlerde ve sıcaklığın geceleri de düşmediği "tropik gece" koşullarında risk daha da büyüyor.

KİMLER DAHA FAZLA TEHLİKE ALTINDA?

Hatalı serinleme yöntemleri toplumun belirli kesimleri için hayati tehlike taşıyor. Yaşlılar, yalnız yaşayanlar, bebekler ve küçük çocukların yanı sıra kronik kalp, böbrek veya solunum yolu hastalığı bulunanların bu süreçte çok daha dikkatli olması gerekiyor.

GÜVENLİ SERİNLEME İÇİN NELER YAPILMALI?

Oda sıcaklığı 35 dereceyi geçtiğinde vantilatörün hava akımını doğrudan bedene değil, odanın içine sirkülasyon sağlayacak biçimde yönlendirilmesi gerekiyor. Cihazı açık bir pencereye doğru çevirerek içerideki sıcak havanın dışarı atılmasını sağlamak veya fanın önüne buzlu su koyarak hava akımını soğutmak, güvenli ve pratik alternatifler arasında yer alıyor.

Yetkililer ayrıca günün en sıcak saatlerinde pencerelerin ve kalın perdelerin kapalı tutularak dışarıdan gelen ısının kesilmesini tavsiye ediyor. Susuzluk hissi beklenmeden gün boyu düzenli su tüketilmesi ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılması, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için büyük önem taşıyor.