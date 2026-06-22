Ukrayna Donanması, Karadeniz açıklarında seyreden "Vıctress" isimli kuru yük gemisine dron ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. NTV'nin aktardığına göre, isabet alan gemide çıkan yangın sonrası aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişilik mürettebat tahliye edildi.

Yapılan resmi açıklamada, saldırının ardından gemideki yangına müdahale edildiği ve personelin tamamının kurtarıldığı ifade edildi. Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarından oluşan mürettebat arasında yaralananların olduğu belirtildi. Yetkililer, kurtarılan yaralıların güncel sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşmadı.

KARADENİZ'DE TİCARİ GEMİLERİN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA MI?

Bölgede devam eden askeri hareketlilik nedeniyle Karadeniz rotasını kullanan ticari gemiler, zaman zaman benzer güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Uluslararası denizcilik otoriteleri, bu güzergahta seyreden sivil gemilerin seyrüsefer güvenliği konusunda armatörleri ve uluslararası denizcileri olası risklere karşı düzenli olarak uyarıyor.