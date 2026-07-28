Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede başlayan alevlere, ekipler tarafından hızla müdahale edilmeye başlandı.

Aktarılan bilgilere göre, yangının geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye sevk edilen ekip sayısı hızla artırıldı. Söndürme çalışmalarına an itibarıyla 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personel katılıyor. Havadan ve karadan yürütülen yoğun çabalar sonucunda yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğü belirtildi.

HAVADAN MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz Bölgesi'nde yaz aylarında artan sıcaklıklar ve düşük nem, orman yangınları açısından yüksek risk oluşturuyor. Kalkan gibi engebeli ve sarp arazi yapısına sahip bölgelerde, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınmasında uçak ile helikopterlerin erken müdahalesi hayati bir rol oynuyor. Havadan yapılan nokta atışı su bırakma işlemleri sayesinde ateşin ilerleyişi durdurulabiliyor.

Ekiplerin bölgedeki alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği ve karadan yürütülen faaliyetlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.