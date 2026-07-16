İstanbul'dan Ordu istikametine sefer yapan E.V. yönetimindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'nın Sarıköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen feci kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar; ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'de bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerin bildirdiğine göre, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen olayın kesin nedeni, trafik ekiplerinin olay yerinde yapacağı detaylı inceleme ve kaza kırım raporunun ardından netlik kazanacak. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

UZUN YOLDA EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIYOR

Karadeniz Bölgesi'ni İstanbul ve batı illerine bağlayan ana geçiş güzergahlarından biri olan bölge, özellikle şehirlerarası otobüs trafiğine yoğun olarak ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, bu tür uzun yol güzergahlarında meydana gelebilecek devrilme vakalarında yolcuların emniyet kemeri takmasının ağır yaralanmaları önleyen en hayati faktör olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.