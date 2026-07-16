ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Mahmutlar Mahallesi'ndeki deşarj hattının deniz yüzeyinde bulunduğu yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurum, kamuoyunda gündem olan görüntülerin güncel olmadığını ve teknik çalışmaların uzun süre önce tamamlandığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ASAT tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı haber mecraları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin eski tarihli olduğu ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, söz konusu görüntülerin mevcut durumu yansıtmadığını belirterek vatandaşların doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Teknik çalışmalar tamamlandı

Açıklamada, Mahmutlar bölgesindeki deşarj hattıyla ilgili gerekli teknik müdahalelerin daha önce tamamlandığı belirtilerek, hattın deniz yüzeyinde bulunmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

ASAT yetkilileri, yürütülen çalışmalar kapsamında deşarj hattındaki boruların üzerine özel şamandıralar yerleştirildiğini, ardından hattın kontrollü şekilde deniz tabanına indirildiğini ve güvenli biçimde sabitlendiğini bildirdi.

"Sistem standartlara uygun çalışıyor"

Kurum, mevcut sistemin tüm teknik standartlara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik gerekli kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğünü aktardı.

ASAT açıklamasında, eski tarihli görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının kamuoyunda yanlış değerlendirmelere neden olabileceği belirtilirken, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, Mahmutlar'daki deşarj hattının güvenli şekilde işletilmeye devam ettiğini vurgulayarak, kamuoyunu yanıltabilecek bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.