ALANYA'DA meydana gelen trafik kazasında biri ehliyetsiz olduğu belirlenen iki sürücü yaralandı. Konaklı Mahallesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konaklı Mahallesi Mithat Görgün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan S.H.M. (55) yönetimindeki 07 NNE 01 plakalı kamyonet ile H.H.B. (16) idaresindeki 07 NF 990 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yaralandı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kaza sonrası yapılan incelemede otomobili kullanan 16 yaşındaki H.H.B.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Reşit olmayan sürücünün ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili gerekli idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma inceleme başlattı

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak araçlarda ve yol üzerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla tahkikatın sürdüğü bildirildi. Mehmet AL