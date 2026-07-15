​Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye’nin Irak petrolünün merkezi hükümetin izni olmaksızın Ceyhan Limanı üzerinden taşınması nedeniyle mahkûm edildiği 1,47 milyar dolarlık tazminat kararına sert çıktı. Kılıç, bu devasa faturanın sorumluluğunun millete değil, kararın altında imzası olanlara ait olması gerektiğini belirtti.

​Konuyu meclis gündemine taşıyan Kılıç, tazminatın güncel ekonomik karşılığının yaklaşık 68 trilyon liraya ulaştığına dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin vatandaşa "kaynak yok" dediğini hatırlatan Kılıç, şu eleştirilerde bulundu: "Gençlerimize umut verilemeyen, kaynakların kısıtlı olduğu bir dönemde, bu denli büyük bir yanlışın bedelini neden millet ödüyor? Vatandaşımız ağır ekonomik yükler altında ezilirken, kamu kaynaklarının bu şekilde heba edilmesi kabul edilemez."

​"HESAP VEREBİLİRLİK ŞART"

​Devlet yönetiminde ciddiyetin ve öngörünün temel esas olduğunu vurgulayan Kılıç, "Devlet yönetimi hukuk çerçevesinde yürütülmelidir. Kamu zararına yol açan her kararın siyasi ve idari bir sorumluluğu vardır" dedi. Milletin asıl rahatsızlığının bedel ödemek değil, bu zararı yaratanlardan hesap sorulamaması olduğunu belirten Şerafettin Kılıç, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Milletimiz, hesap veren bir yönetimle güven duyar. Kamu kaynakları israfın değil, adaletin ve milletin hizmetinde kullanılmalıdır. Yanlış kararların bedelini milletin cebinden tahsil etmek yerine, o kararların altına imza atanlar bedelini ödemelidir."