​CHP ANTALYA'DA İLÇE BAŞKANLIĞI KRİZİ: SEFA ÇORBACI'DAN TEKLİFE NET RET

​CHP Antalya İl Başkanlığı’ndaki görevden almaların ardından başlayan siyasi hareketlilik, ilçe örgütlerinde de derin izler bırakmaya devam ediyor. "Mutlak butlan" kararı sonrası Nail Kamacı’nın görevden alınmasıyla fitili ateşlenen süreç, Konyaaltı İlçe Başkanlığı'na kadar ulaştı. Genel Başkan Özgür Özel ile hareket edeceğini açıklayan 19 ilçe başkanının yeni yönetimin hedefinde olduğu iddiaları kulisleri hareketlendirirken, Alanya’da da yeni başkan arayışları başladı.

​Bu süreçte adı ilçe başkanlığı için geçen önceki dönem İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, yapılan teklifi doğrulayarak önemli açıklamalarda bulundu. Çorbacı, dolaylı yoldan kendisine bir teklif geldiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

​"DEMOKRASİ ANLAYIŞIM, SANDIĞI VE DELEGEYİ İŞARET EDER"

​Partinin birçok kademesinde görev aldığını ve en son ilçe başkanlığı ile bu onurlu mücadeleyi taçlandırdığını ifade eden Çorbacı, profesyonel siyasete dönme düşüncesi olmadığını vurguladı. Çorbacı, "Ancak böyle bir karar alırsam, bunun yolu kurulacak ilk sandıkta, kongrede aday olarak delegelerimizin tercihiyle olur. Benim demokrasi anlayışım bunu gerektirir" dedi.

​Sefa Çorbacı, emek vermeden ve saha çalışması yapmadan herhangi bir göreve talip olmayacağını belirterek şunları kaydetti: "Üyelerin kalbini kazanmadan, delegelerin tercihini almadan hiçbir görevi kabul etmem. Demokrasi tabandan tavana şekillendiğinde demokrasi olur. Aldığım parti terbiyesi de hep bu yönde hareket etmemi sağladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.