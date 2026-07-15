ALANYA'NIN Sugözü Mahallesi'nin sembol noktalarından biri olan Dertlipınar'ın adını taşıyan WhatsApp grubu üyeleri, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren İbrahim Benlidere'ye ait Şelale Piknik'te düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Doğayla iç içe serin atmosferde gerçekleşen organizasyon, mahalle sakinlerine keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

Uzun süredir aynı grupta iletişimlerini sürdüren mahalle sakinleri, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak dostluklarını pekiştirme fırsatı buldu. Sohbetlerin eksik olmadığı buluşmada, eski günler yad edilirken mahalleye dair anılar da paylaşıldı.

Mahallenin tanınmış isimleri katıldı

Buluşmaya Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, "Molla Dayı" lakabıyla tanınan demir ustası ve müzisyen Mehmet Mollamustafaoğlu, Alanya Belediyesi Güvenlik Görevlisi Hasan Çelik, su ustası Mehmet Aydın, Sugözü Muhtar Adayı Yusuf Koca, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nden emekli Hüseyin Karadede, Sugözü Mahallesi'nin sevilen isimlerinden "Şıh" lakaplı Abdil Koca, panjur ustası Selman Kölüşlü, klima ustası Tunahan Aslan, emekli Mehmet Koca, Sait Arıkan, Tahir Güzel, Özgür Yalçın, Rıfat Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Canlı müzik geceye renk kattı

Gecenin en özel anlarını ise "Molla Dayı" lakabıyla tanınan Mehmet Mollamustafaoğlu ile org sanatçısı Rıfat Çetin'in sahne performansı oluşturdu. Seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşatan ikili, büyük alkış aldı.

Özellikle Mehmet Mollamustafaoğlu'nun güçlü yorumu ve samimi sahne performansı davetlilerden tam not alırken, katılımcılar sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Eğlencenin doruğa çıktığı gecede dostluk ve dayanışma duygusu ön plana çıktı.

Mahalle kültürü yaşatılıyor

Katılımcılar, bu tür buluşmaların mahalle kültürünü yaşatması ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dertlipınar WhatsApp Grubu üyeleri, organizasyona ev sahipliği yapan İbrahim Benlidere'ye, sahne performanslarıyla geceye renk katan Mehmet Mollamustafaoğlu ve Rıfat Çetin'e teşekkür ederek benzer buluşmaların devam etmesi temennisinde bulundu. (Mehmet TUNÇ)