ALANYA'DA meydana gelen ATV kazası ekipleri alarma geçirdi. Bektaş Mahallesi yolunda kontrolden çıkan ATV'nin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu Azerbaycan uyruklu sürücü R.H. yaralandı. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bektaş Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu R.H. yönetimindeki 07 BTJ 796 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ekipler dik yamaçtan indi

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, sarp ve engebeli araziden aşağı inerek yaralı sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.H., sedyeye alınarak kurtarma çalışması başlatıldı.

Koordineli çalışmayla kurtarıldı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü dikkatli şekilde uçurumdan yukarı çıkarıldı. Güvenli alana ulaştırılan R.H., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Mehmet AL