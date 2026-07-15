ALANYA Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için düzenlenen yetenek sınavının sonuçlarını açıkladı. Spor alanında eğitim almak isteyen yüzlerce öğrencinin katıldığı sınavın ardından kayıt hakkı kazanan adaylar belli olurken, okul yönetimi kesin kayıt sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavını başarıyla tamamlayarak kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 16-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri hariç olmak üzere kayıtlar, her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında okul binasında yapılacak.

Kayıtlar veli tarafından yapılacak

Okul yönetimi, kesin kayıt işlemlerinin öğrencilerin velileri tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Kayıt sırasında hem öğrencinin hem de velisinin T.C. kimlik kartlarının hazır bulundurulması gerektiği ifade edilirken, kayıt için istenen diğer belgelerin de eksiksiz şekilde teslim edilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni sporcular eğitim hayatına başlayacak

Alanya'nın spor alanındaki önemli eğitim kurumlarından biri olan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, her yıl farklı branşlarda yetenekli öğrencileri bünyesine kazandırarak hem akademik hem de sportif gelişimlerine katkı sunuyor. Okul, modern eğitim anlayışı ve başarılı sporcu yetiştirme hedefiyle bölgenin öne çıkan eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Başarılı öğrencilere tebrik

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yetenek sınavını başarıyla geçerek kayıt hakkı kazanan tüm öğrenciler ve aileleri tebrik edildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirten okul yönetimi, spor ve eğitim hayatında tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.