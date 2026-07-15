​SEKTÖREL YÖNETİM VE EĞİTİM ŞART

​Y. Mimar Mustafa Temiz, turizmin bir eğlence sektörü değil, tarım ve sanayi gibi kendi içinde profesyonel disiplinleri olan bir iş kolu olduğunu belirtti. Turizmin tüm sektörleri kapsayan bir çatı mekanizma olduğunu ifade eden Temiz, bu alandaki eksikliğin temelinde eğitim noksanlığının yattığını savundu. Temiz, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde mesleki okulların açılması gerektiğini, devletin yetersiz kaldığı noktalarda ise yerel yönetimler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek "Turizm İhtisas Okulları" kurması gerektiğini ifade etti. Bu okullarda sadece yönetici ve personelin değil, aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden turistin profilinin de bilimsel olarak analiz edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

​DOĞAL VARLIKLARIN "ESTETİK" VE "FONKSİYONEL" KORUNMASI

​Dimçayı gibi doğal mirasların mevcut durumunu "bakımsız bir çöplük" olarak niteleyen Temiz, Devlet Su İşleri (DSİ) ve yerel idarenin acilen koordinasyon içinde projelendirme yapması gerektiğini belirtti. Doğanın korunmasının pasif bir bekleyiş olmadığını, aksine "estetik müdahalelerle" bu alanların katma değerli yaşam merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Temiz, tabiatın sunduğu bu fırsatların disipline edilmeden turizme kazandırılamayacağını, bu durumun hem turistik verimi düşürdüğünü hem de doğanın tahribatına yol açtığını önemle vurguladı.

​YAYLALARIN TURİZM EKONOMİSİNE KAZANDIRILMASI

​Mahmutseydi, Türktaş, Dere, Pınarbaşı ve Gedevet gibi yaylaların sadece günübirlik cip turlarıyla değil, uluslararası standartlarda cazibe merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğini açıklayan Temiz, projelerini şu şekilde detaylandırdı: Yaylalarda teleferik sistemleri, çocuk oyun ve sportif alanları, hayvanat bahçeleri, at çiftlikleri ve ahşap bungalow pansiyonculuğu ile altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Rize yaylaları örneğinde olduğu gibi, yerel dokuyu bozmadan "köy çarşıları" ve uluslararası avcılık kulüpleri ile entegre bir turizm destinasyonu yaratılmasının, bölgenin marka değerini artıracağını ifade etti.

​KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE YENİ TURİZM KOMİTESİ

​Temiz, Alanya'nın turizmde kaybettiği ivmeyi yeniden kazanması için yerel yönetim, belediye, ALTSO, meslek odaları ve girişimcilerin dahil olacağı "Özel bir Turizm Komitesi" kurulması gerektiğini belirtti. Mevcut Turizm Komisyonu’nun yetki alanının genişletilerek daha aktif hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Temiz, İspanya ve İtalya gibi başarılı dünya örneklerinin incelenerek, yerel faaliyetlerin festival odaklılıktan çıkarılıp fuar ve profesyonel spor organizasyonları odaklı bir yapıya evrilmesi gerektiğini vurguladı. Temiz, "Alanya'ya hep beraber sahip çıkmalıyız" çağrısıyla, önümüzdeki günlerde daha kapsamlı çözüm önerileriyle vizyon projelerini detaylandırmaya devam edeceğini belirtti.