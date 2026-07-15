ALANYA'NIN eğlence hayatının önde gelen mekanlarından Club Summer Garden, yaz sezonunun en dikkat çeken konserlerinden birine ev sahipliği yaptı. Türk rap müziğinin son dönemde öne çıkan isimlerinden Lvbel C5, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesinde büyük ilgi gören organizasyonda, mekanın tamamına yakını müzikseverlerle doldu.

HİT ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Lvbel C5, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalarını seslendirdi. Sanatçının enerjik performansına hayranları da eşlik ederken, konser boyunca coşku bir an olsun düşmedi. Güçlü sahne şovu, ışık efektleri ve görsel gösteriler geceye ayrı bir renk kattı.

SUMMER GARDEN'DAN BİR BAŞARILI ORGANIZASYON DAHA

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Club Summer Garden bir kez daha Alanya'nın en önemli eğlence merkezlerinden biri olduğunu gösterdi. Farklı şehirlerden gelen çok sayıda müzikseverin de katıldığı organizasyon, yaz sezonunun en çok konuşulan konserleri arasında yerini aldı.

EĞLENCE SABAHA KADAR SÜRDÜ

Lvbel C5 konserinin ardından DJ performanslarıyla devam eden gecede eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yaz sezonuna hız kesmeden devam eden Club Summer Garden'ın önümüzdeki haftalarda da birbirinden iddialı etkinliklerle misafirlerini ağırlamayı sürdüreceği öğrenildi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi