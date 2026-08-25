ALTSO’DAN yapılan açıklamada, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında, 2026 yılı ekim/kasım aylarında gerçekleştirilecek meslek komiteleri ve meclis seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için vergi mükellefi olma şartının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, vergi mükellefiyetinin sona erdiğinin tespit edilmesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, vergi mükellefiyetini yeniden tesis edenlerin üyeliklerinin askıdan indirileceği ve aidat tahakkuklarının yeniden başlatılacağı ifade edildi. Ancak söz konusu üyelerin, askıda geçen süreye ilişkin borçlar da dahil olmak üzere tüm aidat borçlarını ödemeden seçmen listelerine dahil edilmeyeceği kaydedildi.

KAYITLAR KONTROL EDİLMELİ

ALTSO, seçim sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için üyelerin oda kayıtlarında bulunan vergi dairesi, vergi numarası ve vergi mükellefiyeti durumlarını kontrol etmelerini istedi. Vergi mükellefi olmayan veya vergi durumları nedeniyle üyeliği askıda bulunan üyelerin hem seçme hem de seçilme listelerinde yer alamayacağına dikkat çekildi.

SON GÜN 11 EYLÜL

ALTSO açıklamasında, üyelerin vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtlarının 11 Eylül 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar, hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında güncellemeye açık olacağı bildirildi. Hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların, vergi dairesinden alınmış vergi mükellefiyetini gösteren vergi levhası ile birlikte firma yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılması gerektiği belirtildi. Daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerin de seçimlerde seçme ve seçilme haklarını kaybetmemeleri için vergi hesap numaralarını belirtilen süre içerisinde ALTSO’ya ibraz etmeleri istendi. ALTSO, süresi içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler açısından oda kayıtlarında bulunan bilgilerin doğru kabul edileceğini belirterek, üyelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli kontrolleri son tarihe kadar yapmaları çağrısında bulundu. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi