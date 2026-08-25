Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde binlerce vatandaşı ilgilendiren Kırcami imar planları davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in duyurduğuna göre, 7 Nisan 2026 tarihinde Danıştay 6. Dairesi, bölgeye ait imar planlarıyla ilgili yerel mahkeme kararlarını bozdu.

2022 yılında ilgili kurumların onayından geçen ve bölgenin uzun yıllardır beklediği imar sorununun çözümüne yönelik atılan adımlar yargı aşamasında şekillenmeye devam ediyor. Özdemir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muratpaşa mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sürecin güncel durumunu değerlendirdiğini aktardı.

DOSYALAR KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Danıştay'ın bozma kararının ardından hukuki sürecin yeni bir aşamaya geçtiği bildirildi. İlgili dosyalar, yeniden değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'ne sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yargı sürecinin halen devam ettiğini vurguladı.

KIRCAMİ İMAR SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'nın merkezindeki en büyük planlama alanlarından biri olan Kırcami, uzun yıllardır mülkiyet sahiplerinin yapılaşma ve altyapı beklentisi içinde olduğu bir bölge konumunda bulunuyor. Yıllara yayılan planlama ve mahkeme döngüleri, bölgedeki kentsel gelişimi doğrudan etkiliyor. Belediye yetkilileri, binlerce kişinin beklentilerinin karşılanması için hukuki sürecin sonuçlanmasını yakından takip ettiklerini açıkladı.