Antalya'nın Kepez ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, rap müziğin sevilen ismi Eypio'nun vereceği konserle başlayacak. Kepez Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Dokumapark'ta gerçekleştirilecek.

Kutlamaların bayramdan bir gün önce başlamasıyla ilçede zafer coşkusunun hafta sonuna yayılması hedefleniyor. Eypio, alana kurulacak sahnede popüler şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

BAŞKAN KOCAGÖZ'DEN DAVET

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yaptığı açıklamaya göre, Dokumapark zafer kutlamalarının merkez adresi olarak belirlendi. Tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Kocagöz, büyük zaferin gururunu müziğin dinamizmiyle birleştireceklerini ifade ederek Antalyalıları bu özel geceye katılmaya çağırdı.

DOKUMAPARK KUTLAMALARIN MERKEZİNDE

Açık hava etkinlikleri için bölgenin en sık tercih edilen noktalarından biri olan Dokumapark, geniş kapasitesi sayesinde resmi bayram programlarında binlerce vatandaşı aynı anda ağırlayabiliyor. Konser saatinin 21.00 olarak belirlenmesi, gün içindeki sıcak hava etkisinin azalmasıyla birlikte katılım oranını destekleyecek pratik bir detay olarak dikkat çekiyor.