TRENDYOL Süper Lig’in 2. haftasında oynanan bazı karşılaşmalara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlandı. Federasyonun paylaştığı kayıtlarda dört müsabaka yer alırken, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının listede bulunmaması merak konusu oldu.

DÖRT MAÇIN VAR KAYDI PAYLAŞILDI

TFF tarafından açıklanan kayıtlar; Çorum FK-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Konyaspor, Trabzonspor-Başakşehir ve Eyüpspor-Gaziantep FK karşılaşmalarını kapsadı.

Yayımlanan görüntülerde VAR hakemleri ile orta hakemlerin kritik pozisyonlar sırasında yaptığı değerlendirmeler ve saha kenarı incelemelerinde geçen konuşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ LİSTEDE YER ALMADI

Alanyaspor’un sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar maçın ardından futbol kamuoyunda tartışılmıştı. Buna rağmen mücadelenin VAR kayıtlarının yayımlanan görüntüler arasında yer almaması dikkat çekti.

Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının kayıtlarının neden paylaşılmadığına ilişkin mevcut açıklamada ayrıca bir gerekçe belirtilmedi.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ TFF’DE

TFF’nin yalnızca belirli maçlardaki VAR konuşmalarını kamuoyuyla paylaşması nedeniyle hangi pozisyonların yayımlanacağı da yeniden gündeme geldi.

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesindeki tartışmalı pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarının daha sonra açıklanıp açıklanmayacağı ise merak ediliyor. Federasyondan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde detayların netleşmesi bekleniyor.