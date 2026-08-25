Alanya merkezli faaliyet gösterdiği öne sürülen bir vize danışmanlık firması hakkında, yurt dışı seyahat ve vize randevusu vaadiyle haksız kazanç sağlandığı iddiaları adli makamlara taşındı. Türkiye’de yüksek lisans eğitimi aldığını belirten İran uyruklu Marzie Fallah Mahbub Pasand, Bulgaristan’da hak kazandığı Erasmus programı kapsamında vize işlemlerini yürütmek isterken kendisini yetkili acente olarak tanıttığını öne sürdüğü “A... Group Vize Danışmanlık” isimli sayfayla iletişime geçtiğini söyledi.

200 EURO HİZMET BEDELİ ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Pasand’ın iddiasına göre firma yetkilileri, vize randevu sistemine erişebildiklerini ve istenilen gün ile saate randevu oluşturabileceklerini belirterek kendisinden 200 Euro, yaklaşık 10 bin 700 TL hizmet bedeli talep etti. Öğrenci, bu beyanlara güvenerek parayı firma adına kayıtlı olduğunu belirttiği banka hesabına gönderdi. Ancak ödeme sonrasında kendisine vaat edilen vize randevusunun alınmadığını ve sürecin çeşitli gerekçelerle uzatıldığını öne sürdü.

“YAZILIMA MÜDAHALE ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER” İDDİASI

Firma tarafından kendisine özel bir internet sitesi bağlantısı gönderildiğini ve üyelik oluşturmasının istendiğini anlatan Pasand, sistemde Bulgaristan seçeneğinin bulunmadığını, ayrıca pasaport numarasının da kabul edilmediğini söyledi. Buna rağmen firma yetkililerinin yazılıma müdahale edebildikleri yönündeki açıklamalarla kendisine güven verdiklerini iddia eden Pasand, ödeme sonrasında ise “sistem kapalı” ve “randevu var” şeklinde birbiriyle çeliştiğini savunduğu açıklamalarla karşılaştığını belirtti. Randevu işleminin sonuçlandırılmaması nedeniyle Erasmus programına katılamadığını ifade etti.

RESMİ SİSTEMDE RANDEVU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bulgaristan’ın Türkiye’deki resmi konsolosluk bilgilendirmelerine göre C tipi Bulgaristan vizesi başvuruları Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep ve İstanbul’daki VFS dış kaynaklı vize merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bulgaristan makamları, gerekli belgeler ile randevu işlemlerine ilişkin bilgilerin resmi VFS kanallarından takip edilmesini istiyor. D tipi vizelerde de 2026 yılı itibarıyla önceden VFS Global üzerinden randevu alınması gerekiyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin herhangi bir danışmanlık şirketinin “özel sistem”, “garantili randevu” veya resmi kanallar dışında ayrıcalıklı erişim sağladığı yönündeki beyanlarını ödeme yapmadan önce ilgili ülkenin büyükelçilik veya konsolosluk sayfasından doğrulaması önem taşıyor.

VİZE GARANTİSİ VAATLERİ MERCEK ALTINDA

Vize danışmanlığı sektöründe benzer vaatler son dönemde resmi kurumların da gündeminde. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2026 yılında “vize randevu garantisi”, “vize garantisi”, “hızlı başvuru”, “garanti çözüm” ve “yüzde 100 onay garantisi” gibi ifadeler kullanan vize aracılık firmalarının reklamlarını incelemeye aldı. Kurul, incelemeler sonucunda yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen bazı reklam ve tanıtımların durdurulmasına karar verdi. Bu uygulamalar, vize kararının veya randevu bulunabilirliğinin özel bir danışmanlık şirketi tarafından kesin biçimde garanti edilemeyeceğine ilişkin tüketici farkındalığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İADE İSTEDİ, ONAY FORMUNU KABUL ETMEDİ

Pasand, süreç uzamasına rağmen fatura alamadığını ve bunun üzerine ödediği paranın iadesini istediğini, ancak talebinin çeşitli gerekçelerle karşılanmadığını öne sürdü. Telefon görüşmelerinde firma yetkililerinin ses tonlarını değiştirerek farklı kişiler gibi davrandıklarını da iddia eden öğrenci, yurt dışında bulunduğu sırada kendisine SMS yoluyla bazı onay bağlantılarının gönderildiğini söyledi. Pasand, gönderilen metinleri incelediğinde onay vermesi halinde hukuki haklarını etkileyebileceğini düşündüğü maddeler bulunduğunu fark ettiğini ve bu nedenle formu onaylamadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA İSİM VE NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Firma hakkındaki şikâyetlerin sosyal medya ve çeşitli internet platformlarında artmasının ardından işletmenin Facebook sayfasındaki unvanını değiştirdiğini öne süren Pasand, kullanılan logonun aynı kaldığını ancak iletişim numaralarının yenilendiğini savundu. Öğrenci ayrıca firmanın beyan ettiği adreslerde fiziki bir ofis bulunmadığını ve faaliyetlerde sanal ofis benzeri kayıtların kullanıldığını iddia etti. Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin nihai değerlendirmeyi ise yürütülecek adli soruşturma ve yetkili makamların incelemeleri ortaya koyacak.

VİZE BAŞVURUSU YAPACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vize işlemlerinde mağduriyet yaşamamak için başvuru yapılacak ülkenin büyükelçilik veya konsolosluğunun resmi internet sitesinden yetkili başvuru merkezlerinin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Danışmanlık hizmeti alınacaksa şirketin ticari unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, hizmet kapsamı ve ücretlendirme koşullarının ödeme öncesinde doğrulanması; ödeme dekontları, faturalar, sözleşmeler ve yazışmaların saklanması olası bir uyuşmazlıkta delil niteliği taşıyabiliyor. Özellikle “kesin vize”, “garantili randevu” veya resmi sistem üzerinde ayrıcalıklı yetki bulunduğu yönündeki iddialara karşı temkinli hareket edilmesi gerekiyor.

DEKONT VE YAZIŞMALARLA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Marzie Fallah Mahbub Pasand, banka dekontları, firma ile yaptığı yazışmalar ve elinde bulunduğunu belirttiği ses kayıtlarıyla birlikte adli makamlara müracaat etti. İfadesinde “Hile ile haksız menfaat temin eden tüm şüphelilerden şikâyetçiyim” dediği belirtilen Pasand’ın başvurusuyla olay yargıya taşındı. Bundan sonraki süreçte şikâyette ileri sürülen iddiaların, ödeme hareketlerinin ve taraflar arasındaki iletişimin yetkili makamlarca değerlendirilmesi bekleniyor. Hakkında iddialar bulunan kişi veya şirketlerin hukuki sorumluluğu ise ancak yürütülecek soruşturma ve varsa yargılama sonucunda kesinlik kazanacak.