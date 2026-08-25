Alanya’da tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sülüklü Yaylası’ndaki zirai alanda başlayan alevler, kuru otların da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılmaya başladı.

Dumanları ve yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Yangının daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için çalışma başlatan ekipler, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle alevlere müdahale etti. Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda yangının çevredeki diğer tarım ve ormanlık alanlara sıçramasının önüne geçildi.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

4 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının ardından bölgede yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 4 dönümlük tarım alanının zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.