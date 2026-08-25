Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımlarına ilişkin yeni değerlendirme raporunu yayımladı. Ekonomist Hande Küçük imzasıyla paylaşılan nota göre, banka eylül ayında faizlerin sabit kalmasını, ekim ayında ise 100 baz puanlık bir indirim yapılmasını öngörüyor.

Raporda, TCMB'nin durdurduğu bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması, likidite yönetiminde tam bir normalleşme adımı şeklinde yorumlandı. Bu hamle sayesinde ortalama fonlama maliyeti ve TLREF oranının yüzde 40 seviyelerinden, savaş öncesi dönemdeki yüzde 37 düzeyine gerilediği hatırlatıldı.

NORMALLEŞME SÜRECİ NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?

TCMB

Başkanı Fatih Karahan'ın 13 Ağustos tarihindeki Enflasyon Raporu sunumunda verdiği mesajlara atıf yapan BofA, mevcut ekonomik göstergelerin süreci hızlandırdığını aktardı. Brüt ve net rezervlerde izlenen güçlü toparlanma, carry-trade girişlerindeki yükseliş ve iç talepteki belirgin yavaşlama, söz konusu normalleşme adımlarının zamanlamasında etkili oldu.

İLK İNDİRİM BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Efektif faizlerde yaşanan 300 baz puanlık düşüşe rağmen, doğrudan bir faiz indirimi için alanın halen dar olduğu belirtiliyor. Enflasyon beklentilerindeki katılık ve devam eden jeopolitik belirsizlikler sebebiyle eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.

BofA, eylül enflasyonunun baz etkisiyle yüzde 30-30,5 aralığına ineceğini hesaplarken, TCMB'nin bu yılki ilk ve tek politika faizi indirimini ekim ayında 100 baz puanlık adımla yapacağını tahmin ediyor. Bu senaryoda politika faizi yüzde 36 seviyesine çekilecek. Kurumun uzun vadeli projeksiyonlarında ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 seviyesinde korundu. Banka, 2027 yılı sonu için politika faizi beklentisini yüzde 32, enflasyon tahminini ise yüzde 26 olarak açıkladı.