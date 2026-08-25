Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), insan haklarının güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi ve sosyal arabuluculuk çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı bir iş birliğine gitti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, HEGEM Vakfı Genel Başkanı Adem Solak adına Doç. Dr. Gül Sultan Ayten ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından imzalanan protokol; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerde üç kurumun birlikte hareket etmesini öngörüyor. İmza töreninde ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Işık Bayraktar da hazır bulundu.

İŞ BİRLİĞİ 7 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yedi yıl süreyle yürürlükte kalacak protokol kapsamında insan hakları, şiddetin önlenmesi, ailenin güçlendirilmesi, çocukların korunması, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk, onarıcı adalet ve sosyal arabuluculuk alanlarında ortak projeler hazırlanacak. Üniversitenin akademik kapasitesi, HEGEM'in şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk alanındaki çalışmaları ile KGK'nin medya ağı ve iletişim gücünün aynı çatı altında buluşturulması hedefleniyor. Tarafların geliştireceği projelerde ihtiyaç duyulan personel, yazılım, medya ve diğer desteklerin de kurumların imkânları ölçüsünde sağlanması planlanıyor.

ULUSAL PROJELERE ALANYA'DAN DESTEK

İş birliği, Türkiye genelinde farklı kurum ve üniversitelerin dahil olduğu insan hakları, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk çalışmalarının Alanya ayağını da güçlendirecek. HEGEM tarafından yürütülen çalışmalar; sosyal arabuluculuğun yanı sıra şiddet önleme, insan hakları danışmanlığı, okul, aile, kampüs ve iş hayatı gibi farklı uygulama alanlarını kapsıyor. HEGEM'in kamuoyuna açık proje dokümanlarında da Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve çok sayıda üniversitenin çeşitli çalışmaların paydaşları arasında bulunduğu görülüyor. Bu yapı, sosyal arabuluculuğun yalnızca ortaya çıkmış uyuşmazlıklara müdahale eden bir yöntem olarak değil, çatışma ve şiddet risklerini önleyici bir sosyal politika aracı olarak ele alınmasını amaçlıyor.

SOSYAL ARABULUCULUKTA EĞİTİM AYAĞI GÜÇLENECEK

ALKÜ, HEGEM ve KGK arasındaki protokolün önemli bölümlerinden birini eğitim faaliyetleri oluşturacak. Eğitim alanlarında görev yapan aktörlerin “İnsan Hakları ve Şiddet Önleme Danışmanlığı” ile “Sosyal Arabuluculuk” sertifika programlarından yararlanmasına destek verilecek. Yeminli sosyal arabuluculuk eğitimlerinin yanı sıra farklı uygulama alanlarına yönelik ileri eğitimler, ortak uygulamalar ve mevzuat geliştirme çalışmaları da gündemde olacak. HEGEM'in mevcut programlarında okul temelli sosyal arabuluculuk, kampüs arabuluculuğu ve iş hayatında sosyal arabuluculuk gibi farklı alanlara yönelik eğitim modellerinin bulunması, ALKÜ ile yapılan iş birliğinin geniş bir uygulama alanına taşınabilmesine imkân sağlıyor.

SAĞLIK VE TURİZM SEKTÖRLERİ DE KAPSAMDA

Protokolün Alanya açısından öne çıkan başlıklarından biri sağlık ve turizm hizmetlerinde “Müzakere ve Sosyal Arabuluculuk” modeline yönelik çalışmalar yapılması olacak. Çok sayıda insanın hizmet verenler, çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler ve farklı sosyal gruplar olarak bir araya geldiği bu alanlarda iletişim ve uyuşmazlık yönetimi önem taşıyor. Özellikle turizmin kent yaşamında merkezi konumda bulunduğu Alanya'da geliştirilecek modellerin akademik çalışmalar ve saha uygulamalarıyla desteklenmesi hedefleniyor. Ortaya çıkacak hizmet modellerinin yalnızca yerel ölçekte kalmaması, ulusal ve uluslararası platformlara taşınması da protokolün amaçları arasında bulunuyor.

ŞİDDET VE MEDYA SEMPOZYUMU KASIMDA ALANYA'DA

İş birliğinin kamuoyuna açık önemli çalışmalarından biri de Kasım 2026'da Alanya'da gerçekleştirilmesi planlanan “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı Sempozyumu” olacak. Etkinlikte sosyal arabuluculuk, şiddetin önlenmesi ve medyanın şiddet olaylarını ele alış biçimi akademisyenler ile alan uzmanlarının katılımıyla değerlendirilecek. ALKÜ'nün akademisyenlerin sempozyum kurullarında görev almasına katkı sağlaması, KGK'nin ise ulusal ve uluslararası medya temsilcilerinin katılımını desteklemesi ve sonuçların kamuoyuna aktarılmasında rol üstlenmesi öngörülüyor.

MEDYANIN ŞİDDETLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ ELE ALINACAK

Medyanın şiddet olaylarını aktarırken kullandığı dil, görüntü seçimi ve haber çerçevesi; şiddetin normalleştirilmemesi, mağdurların haklarının korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle protokolde akademi ile medya kuruluşlarını aynı çalışma alanında buluşturan bir model öne çıkıyor. Sempozyum ve ortak eğitimler aracılığıyla akademik bilgi ile gazetecilik pratiği arasında daha güçlü bir bağ kurulması, şiddet haberlerinde insan hakları odaklı yaklaşımın geliştirilmesi ve önleyici iletişim konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

ALKÜ'DE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEDEFİ

Protokolün uzun vadeli hedeflerinden biri de ALKÜ bünyesinde bir Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşturulması. Merkezin kurulabilmesi için üniversitelerdeki akademik ve idari süreçlerin yanı sıra Yükseköğretim Kurulunun onay sürecinin tamamlanması gerekecek. Planlanan merkezin hayata geçmesi halinde insan hakları, şiddetin önlenmesi, sosyal arabuluculuk ve ilgili disiplinlerde yürütülen saha çalışmalarının akademik araştırmalarla desteklenmesi ve uygulamalardan elde edilen deneyimin bilimsel çalışmalara aktarılması hedefleniyor.

“TOPLUMSAL HUZURA KATKI SUNACAK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, protokolün yalnızca kurumsal bir iş birliği olmadığını, toplumsal açıdan da önem taşıdığını belirtti. Türkdoğan, insan haklarının korunması, şiddetin önlenmesi ve toplumsal huzurun güçlendirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, ALKÜ'nün bilimsel birikimini ve üniversitenin imkânlarını bu amaç doğrultusunda paylaşacağını ifade etti. Türkdoğan, HEGEM Vakfı ve KGK ile gerçekleştirilen iş birliğinin başta Alanya olmak üzere Türkiye'ye değerli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.